Гран-прі Німеччини може замінити Британію у календарі "Формули-1"

Представники Гран-прі Німеччини висловили готовність прийняти у себе етап чемпіонату світу з автоперегонів "Формула 1" після того, як Гран-прі Великоъ Британії залишилося під загрозою через обмеження уряду.

Британська гонка у Сільверстоуні не зможе відбутися через вимоги влади, які зобов'язують усіх, хто прибуває на їхню територію пройти обов'язковий двотижневий карантин, повідомляє Gpblog.com.

Гран-прі Німеччини має відбутися на трасі в Гоккенгаймрінгу. Сільверстоун планував провести дві гонки 26 липня та 2 серпня.

Для визначення світового чемпіона "Формули-1" сезон маэ складатися щонайменше з восьми гонок. Керівництво "Формули-1" сподівається відновити чемпіонат етапом в Австрії 5 липня.

Фото: gpblog.com.