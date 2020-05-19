"Формула-1": британські етапи під загрозою через плани уряду з карантину

Плани уряду Великої Британії з карантину для приїзджих до країни можуть зірвати проведення двох етапів чемпіонату світу з автогонок "Формули-1" на трасі "Сільверстоун".

Про це повідомляє Autosport.com.

Влада Великої Британії планує встановити обов'язковий 14-денний карантин для людей, які прибудуть в країну.

За інформацією джерела, влада королівства вирішили відмовитися від пом'якшення карантину для спортивних заходів. Три команди "Формули-1" - "Феррарі", "Альфа Ромео" і "АльфаТаурі" - а також постачальник шин "Піреллі" базуються за межами Великої Британії. Всі інші команди також потраплять під карантин, незважаючи на те, що базуються в королівстві, оскільки приїдуть на гонку на "Сільверстоуні" після двох етапів в Австрії 5 і 12 липня (гонки в Великій Британії планується провести 26 липня і 2 серпня).

Сезон-2020 на "Формулі-1" досі не стартував у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Фото: autosport.com.