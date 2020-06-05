У Нідерландах - вже понад 47 тисяч випадків COVID-19

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус (COVID-19) за минулу добу зросла до 47 152 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“Сьогодні (у Нідерландах – ред.) зареєстровано 210 нових людей, що дали позитивний тест на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у країні вже 47 152 людей захворіли на коронавірус.

Зазначається, що в країні від захворювання на коронавірус загинуло ще 15 людей. Всього 6 005 осіб померли від COVID-19.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 728 250, з них 393 656 летальних, одужало 3 271 087 осіб.