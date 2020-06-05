У Білорусі - вже майже 47 тисяч випадків COVID-19

У Білорусі зареєстровані 46 868 випадків коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я країни.

«Зареєстровані 46 868 людей з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 887 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 259 пацієнти. Водночас одужали і виписані 22 066 пацієнтів.

Зазначається, що всього у Білорусі проведено 597 013 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 червня в світі підтверджено понад 6,7 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 393 тисячі летальних, а одужали від цього захворювання понад 3,2 мільйона людей.