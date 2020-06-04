У Білорусі за добу зафіксували майже тисячу випадків COVID-19

У Білорусі від початку епідемії захворіли на COVID-19 45 981 особа.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

«(У Білорусі - ред.) зареєстровано 45 981 особу з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 865 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 253 пацієнти. Одужали та виписані 21 162 пацієнти.

Зазначається, що загалом у Білорусі проведено 585 065 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 червня загалом у світі підтверджено більш як 6,5 млн випадків коронавірусу, з них 388 тис. летальних, одужали понад 3,1 млн осіб.

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