У Білорусі за добу зафіксували майже тисячу випадків COVID-19
Укрінформ
У Білорусі від початку епідемії захворіли на COVID-19 45 981 особа.
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.
«(У Білорусі - ред.) зареєстровано 45 981 особу з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Приріст за останню добу - 865 нових випадків.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 253 пацієнти. Одужали та виписані 21 162 пацієнти.
Зазначається, що загалом у Білорусі проведено 585 065 тестів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 червня загалом у світі підтверджено більш як 6,5 млн випадків коронавірусу, з них 388 тис. летальних, одужали понад 3,1 млн осіб.
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