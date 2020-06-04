Коронавірус у Росії: хворих вже понад 440 тисяч, за добу - 8 823

У Російській Федерації за минулу добу зафіксовано 8 823 нових випадки зараження коронавірусом, таким чином, загальне число інфікованих зросло до 440 538.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

Серед російських регіонів найбільшу за добу кількість нових випадків захворювання зареєстровано в Москві - (+1998 осіб), Підмосков'ї (+767), Петербурзі (+375), Нижегородській (+319) і Свердловській (+298) областях.

За добу в РФ померли 168 осіб із коронавірусом, з початку епідемії - 5 376 пацієнтів. З початку поширення коронавірусної інфекції в Росії одужали 204 197 осіб (+8638 за добу).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 590 329, з них 388 354 летальних, одужали 3 182 969 осіб.