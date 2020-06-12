Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру

Державний секретар США Майкл Помпео привітав росіян з національним святом, Днем Росії, й нагадав, що в декларації про суверенітет РФ гарантувалися рівні права та захист усіх громадян, а також йшлося про мир і злагоду із сусідами.

Офіційна заява Помпео оприлюднив в ніч проти п'ятниці Державний департамент США.

"У цей день ми відзначаємо 30-ту річницю Декларації державного суверенітету Росії, яка визнала демократичні прагнення й суверенітет російського народу, його багатовікову історію, культуру й традиції, його невід'ємне право на гідне життя. До того ж, це гарантувало росіянам виконання прав та рівний захист на основі верховенства права, а також готовність жити в мирі та злагоді з усіма іншими країнами й народами", - наголосив Помпео.

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Водночас, глава американської дипломатії згадав про 75-ту річницю завершення Другої світової війни.

"США шанують спільну жертву усіх народів, які докладали зусиль для перемоги над нацизмом, у тому числі мільйони російських солдатів та цивільних, які пережили величезні страждання та людські втрати", - зазначив держсекретар США.

У цьому зв'язку Помпео підкреслив важливість співпраці двох країн, яка свого часу поклала край нацистській агресії в Європі.