Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру
Офіційна заява Помпео оприлюднив в ніч проти п'ятниці Державний департамент США.
"У цей день ми відзначаємо 30-ту річницю Декларації державного суверенітету Росії, яка визнала демократичні прагнення й суверенітет російського народу, його багатовікову історію, культуру й традиції, його невід'ємне право на гідне життя. До того ж, це гарантувало росіянам виконання прав та рівний захист на основі верховенства права, а також готовність жити в мирі та злагоді з усіма іншими країнами й народами", - наголосив Помпео.
Водночас, глава американської дипломатії згадав про 75-ту річницю завершення Другої світової війни.
"США шанують спільну жертву усіх народів, які докладали зусиль для перемоги над нацизмом, у тому числі мільйони російських солдатів та цивільних, які пережили величезні страждання та людські втрати", - зазначив держсекретар США.
У цьому зв'язку Помпео підкреслив важливість співпраці двох країн, яка свого часу поклала край нацистській агресії в Європі.