Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру

Помпео нагадав РФ про декларовані 30 років тому прагнення до демократії та миру

Укрінформ
Державний секретар США Майкл Помпео привітав росіян з національним святом, Днем Росії, й нагадав, що в декларації про суверенітет РФ гарантувалися рівні права та захист усіх громадян, а також йшлося про мир і злагоду із сусідами.

Офіційна заява Помпео оприлюднив в ніч проти п'ятниці Державний департамент США.

"У цей день ми відзначаємо 30-ту річницю Декларації державного суверенітету Росії, яка визнала демократичні прагнення й суверенітет російського народу, його багатовікову історію, культуру й традиції, його невід'ємне право на гідне життя. До того ж, це гарантувало росіянам виконання прав та рівний захист на основі верховенства права, а також готовність жити в мирі та злагоді з усіма іншими країнами й народами", - наголосив Помпео.

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Водночас, глава американської дипломатії згадав про 75-ту річницю завершення Другої світової війни.

"США шанують спільну жертву усіх народів, які докладали зусиль для перемоги над нацизмом, у тому числі мільйони російських солдатів та цивільних, які пережили величезні страждання та людські втрати", - зазначив держсекретар США.

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У цьому зв'язку Помпео підкреслив важливість співпраці двох країн, яка свого часу поклала край нацистській агресії в Європі.

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