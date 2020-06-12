Штати в ОБСЄ: Путін у 2008 році визнавав Крим українським

Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор нагадав, що президент РФ Володимир Путін у 2008 році особисто заявляв, що Крим не є спірною територією і Росія визнає кордони сучасної України, однак у 2014 році РФ силою змінила кордони, незаконно анексувавши Кримський півострів.

Про це очільник американської місії при ОБСЄ заявив під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У 2008 році президент Путін сам сказав: "Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони сучасної України". Це було сказано у 2008 році. Згідно з Гельсінським прикінцевим актом, Росія зобов'язується дотримуватися принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, і що вона не захопить і не узурпує територію держави-учасниці. Ми повертаємося до Європи минулих літ, коли кордони змінювалися військовою силою?", - заявив він.

Гілмор підкреслив, що незаконне захоплення Росією Криму та спроба анексувати цю українську територію явно суперечить цим принципам і загрожує безпеці країн-сусідів.

Він вказав на вчорашню заяву держсекретаря США Майкла Помпео, у якій очільник американського зовнішньополітичного відомства закликав Росію припинити репресії в Криму щодо тих, хто виступає проти окупації, та звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні.

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Росією Криму силою чи в інший спосіб", - заявив Гілмор, додавши, що "кримські" санкцій США проти РФ залишаться в силі, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні.