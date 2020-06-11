Помпео вкотре закликає РФ повернути Крим Україні

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація має повернути Україні контроль над Кримським півостровом.

Про це він заявив під час презентації доповіді про стан релігійних свобод у світі за 2019 рік, стенограму виступу якого опубліковано на сайті Держдепу.

"Росія має припинити утиски тих, хто чинить опір її окупації, звільнити всіх незаконно ув’язнених українців і повернути Україні повний контроль над півостровом. Крим – це Україна", – заявив Помпео.

Він також додав, що з 2015 року РФ незаконно призвала на службу у свої збройні сили "тисячі чоловіків" у Криму, а тих, хто відмовлявся це робити, притягала до кримінальної відповідальності.

Раніше Помпео неодноразово наголошував, що США ніколи не визнають анексію Криму Росією.

Як відомо, 20 лютого - офіційна дата початку тимчасової окупації Криму, яка була визначена 21 квітня 2015 року постановою Верховної Ради "Про Заяву Верховної Ради України "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків".

16 березня 2014 року в окупованому Росією Криму та місті Севастополь, в обхід українського законодавства та законодавства Автономної Республіки Крим, відбувся так званий референдум, щодо статусу Криму.

Згідно з російськими даними, 96,77% жителів Криму підтримало приєднання півострова до Росії, у Севастополі за приєднання до Росії проголосували 95,6 відсотка містян. Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.