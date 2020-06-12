Компанія Lufthansa хоче скоротити понад 20 тисяч працівників

Німецька авіакомпанія Lufthansa збирається скоротити 22 000 працівників на тлі боротьби з різким падінням кількості авіаперевезень, викликаним пандемією хвороби COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

"Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що вона скоротить 22 000 працівників, оскільки компанія намагається боротися зі спадом повітряних перевезень, викликаним пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Наразі керівництво компанії прогнозує повільне відновлення попиту на авіаперевезення та очікує, що після кризи компанія матиме приблизно на 100 літаків менше.

У Lufthansa заявили, що половина скорочень робочих місць відбудеться у Німеччині. Компанія сподівається узгодити ці заходи з місцевими профспілками до 22 червня.

Керівництво компанії сподівається звести до мінімуму скорочення персоналу за рахунок короткотермінових та кризових трудових угод.

"Мета полягає у тому, щоб прокласти шлях до збереження якомога більшої кількості робочих місць у групі Lufthansa", - заявили представники компанії.

На сьогодні в одній з найбільших авіакомпаній світу працює понад 135 000 осіб з усіх куточків планети. Приблизно половина з них знаходяться в Німеччині.

Фото: dpa