Компанія Lufthansa хоче скоротити понад 20 тисяч працівників
Про це повідомляє BBC.
"Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що вона скоротить 22 000 працівників, оскільки компанія намагається боротися зі спадом повітряних перевезень, викликаним пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Наразі керівництво компанії прогнозує повільне відновлення попиту на авіаперевезення та очікує, що після кризи компанія матиме приблизно на 100 літаків менше.
У Lufthansa заявили, що половина скорочень робочих місць відбудеться у Німеччині. Компанія сподівається узгодити ці заходи з місцевими профспілками до 22 червня.
Керівництво компанії сподівається звести до мінімуму скорочення персоналу за рахунок короткотермінових та кризових трудових угод.
"Мета полягає у тому, щоб прокласти шлях до збереження якомога більшої кількості робочих місць у групі Lufthansa", - заявили представники компанії.
На сьогодні в одній з найбільших авіакомпаній світу працює понад 135 000 осіб з усіх куточків планети. Приблизно половина з них знаходяться в Німеччині.
Фото: dpa