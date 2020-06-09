Найбільшого авіаперевізника Австрії підтримають пакетом у €600 мільйонів

Компанія "Австрійські авіалінії" (Austrian Airlines, AUA), яка є дочірнім підприємство німецького концерну Lufthansa Group, отримає пакет допомоги у 600 млн євро, що має допомогти їй в умовах коронакризи.

Про це на пресконференції у Відні повідомив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми надамо дотацію у розмірі 150 млн євро, тобто – 150 млн євро бюджетних грошей, які будуть надані Austrian Airlines. Поруч із цим, Lufthansa як материнська компанія також виділить 150 млн євро. Ще 300 млн євро – це будуть кредити від австрійського банківського консорціуму", - заявив канцлер, коментуючи результати переговорів з Lufthansa які велися протягом останніх тижнів.

За словами Курца, спричинена пандемією коронавірусу криза особливо сильно зачепила авіакомпанії, у т.ч. Austrian Airlines – "національного перевізника, який грає дуже важливу роль для вузлового аеропорту-хабу у Відні". Спільний порятунок з боку Lufthansa та уряду спрямований на те, щоб зберегти робочі місця для близько 7 тис. працівників AUA. Це також має гарантувати подальший розвиток аеропорту у Відні.

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Згідно з домовленістю, Austrian Airlines продовжить базуватися у Віденському міжнародному аеропорту щонайменше до 2030 року. Водночас Lufthansa розвиватиме цей хаб пропорційно зі своїми основними місцями базування у німецьких Франкфурті та Дортмунді.

Відповідно до домовленостей, австрійська держава, окрім 150 млн євро чистої допомоги, гарантує 90% кредитів для Austrian Airlines на загальну суму 300 млн євро, про які згадувалося вище. Якщо компанія не зможе повернути цю 6-річну позику, то разом із повітряним флотом вона перейде у власність Республіки Австрія.

При цьому пакетна домовленість не передбачає входження уряду до числа акціонерів AUA чи Lufthansa. Водночас уряд зможе подати своїх двох членів правління та отримає одне місце в наглядовій раді AUA.