"Австрійські авіалінії" призупиняють регулярні польоти до 19 квітня

Авіакомпанія Austrian Airlines (AUA), яка є дочірнім підприємство німецького концерну Lufthansa Group, припиняє здійснення регулярних рейсів до 19 квітня.

Про це повідомляє "Австрійське агентство преси" (АРА).

"Австрійські авіалінії" (AUA) припиняють виконання регулярних рейсів на три тижні довше, ніж раніше планувалося. Усі літаки залишатимуться на землі до 19 квітня", - йдеться у повідомленні.

До цього часу усіх працівників авіакомпанії, а це близько 7 тис. осіб, переведено на неповний робочий день.

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Водночас Austrian Airlines продовжуватимуть виконувати евакуаційні рейси з метою повернення австрійців додому з різних куточків світу.

Нагадаємо: станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.