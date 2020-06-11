ЄІБ виділить €100 мільйонів німецькій компанії на розробку вакцини від COVID-19

Європейський інвестиційний банк надасть німецькій фармакологічній компанії BioNTech SE, що спеціалізується на імунотерапії, 100 мільйонів євро на підтримку програми з розробки вакцини від коронавірусу.

Про підписання відповідної фінансової угоди повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Угода дозволить компанії розвинути виробничі потужності з метою швидкого постачання вакцини по усьому світу для відповіді на пандемію. Це буде зроблено компанією на власний ризик, оскільки клінічні дослідження тривають", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, BioNTech стала першою європейською компанією, яка розпочала клінічні випробування у квітні у Німеччині та продовжила їх у США з травня. При цьому дослідницька програма BNT162 є однією з наймасштабніших у світі, в якій паралельно випробовуються чотири варіанти вакцини.

Вакцина mRNA складається з генетичного матеріалу, так званого «посланника RNA», що стимулює людську клітину виробляти потрібний протеїн, або імуноген, який, своєю чергою, активує імунну відповідь на вірус та стимулює виробництво захисних стійких антитіл та Т-клітин для відповіді на SARS-CoV-2 і дозволяє уникнути інфікуванню навіть у разі потрапляння вірусу в організм.

BioNTech змогла провести перші зразки вакцини від концепції до клінічного тестування менш ніж за три місяці.

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За даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 548 669, з них 421 863 летальних, одужали 3 824 713 осіб.