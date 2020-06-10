В Іспанії наказали носити маски й після надзвичайного стану

Уряд Іспанії заявив, що захисні маски для обличчя залишаться обов'язковими у всіх публічних просторах навіть після закінчення надзвичайного стану в країні 22 червня.

Про це заявила офіційний представник уряду, міністр фінансів Марія Хесус Монтеро, повідомляє The Guardian.

«Поки немає вакцини або лікування, вірус залишається загрозою. Ми не можемо думати, що небезпека минула», - наголосила Монтеро.

Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла у свою чергу наголосив, що людям «доведеться вчитися жити з вірусом».

Як зазначається, масковий режим залишиться обов'язковим у ситуаціях, коли неможливо дотримуватися фізичної дистанції 1,5 м, наприклад, в громадському транспорті.

Відтак маски необхідно буде носити як на вулиці, так і у громадських будівлях. Штраф за перебування без маски в громадському місці становить 100 євро.

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Як пише видання El Pais із посиланням на дослідження вчених з Імперського коледжу в Лондоні, карантинні заходи, введені для боротьби з COVID-19, ймовірно, запобігли 3 мільйонам смертей європейців, зокрема врятували життя близько 450 тисяч іспанців.

За даними сайту Worldometer, в Іспанії станом на 9 червня зафіксовано 288 797 випадків COVID-19, з них – 27 136 осіб померли.