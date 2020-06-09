Перша земля у Німеччині скасовує основне карантинне обмеження

Першою німецькому федеральною землею, яка скасовує основне карантинне обмеження – обмеження контактів між людьми, буде Тюрингія.

Таке рішення прийняв у вівторок земельний парламент, ландтаг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу, будуть зняті з 13 червня», - постановили депутати.

Водночас політики все ж радять громадянам зустрічатися не більше, ніж двома родинами.

Залишається в дії обов’язок закривати ніс/рот у громадському транспорті та закритих приміщеннях.

Також залишається сувора заборона на проведення таких масових заходів, як фестивалі, спортивні змагання з глядачами. Однак «в окремих випадках» можна подати заявку на отримання дозволу.

Прем’єр землі Бодо Рамелов ще наприкінці травня виступив за суттєве послаблення карантинних обмежень, за що був розкритикований багатьма політиками. Землі ФРН погодилися між собою продовжити обмеження контактів у пом'якшеній формі до 29 червня. Утім, кожна земля за федеральним устроєм вирішує для себе.

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 9 червня в Німеччині зафіксовано з початку епідемії 184 543 випадки захворювання на COVID-19, в тому 350 за останню добу, померли 8 871 людина.

Фото: ТСН