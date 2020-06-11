У Латинській Америці - вже понад 70 тисяч померлих від COVID-19

У країнах Латинської Америки понад 70 тисяч осіб померли унаслідок кронавірусної хвороби.

Про це повідомляє AFP.

«Понад 70 тисяч людей померли від коронавірусу в Латинській Америці, коли пандемія прокотилася регіоном, створюючи ще більше навантаження на систему охорони здоров’я, яка і так працює на межі своїх сил і можливостей», - йдеться у повідомленні.

Оскільки кількість випадків у США зросла до двох мільйонів, Центральна та Південна Америка стали новим епіцентром захворювання, яким заразилося понад 7,4 мільйона людей по всьому світу. З них – померло більше 419 тисяч осіб.

Як зазначається, на Бразилію припадає більше половини смертей у регіоні. За даними сайту Worldometer, станом на 11 червня там зафіксували 775 184 випадків COVID-19, з яких 39 797 хворих померли, 396 692 людини одужали. Країна посідає друге місце у світовій статистиці за кількістю заражених коронавірусом осіб після США.

Попри збільшення кількості летальних випадків і зростання захворюваності, у низці бразильських міст послаблюють карантин. Зокрема у Сан-Паулу у середу почали відкриватися магазини.

Друге та третє місця у світовій статистиці посідають Перу (208 823 хворих та 5 903 померли від COVID-19) та Чилі (148 496 хворих та 2 475 померлих).

Також стрімке зростання випадків коронавірусу зафіксовано у Мексиці – 129 184 (+4 883 з початку доби). Кількість жертв становить 15 377 (+708 з початку доби).