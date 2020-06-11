У Сінгапурі починають клінічні випробування ліків проти COVID-19

У Сінгапурі стартують клінічні випробування ліків від коронавірусної хвороби, розроблених на основі антитіл, що здатні впливати на збудника нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Business Wire.

"Сінгапурська біологічна компанія Tychan розпочинає перший етап клінічних випробувань медичного засобу TY027 на основі моноклонального антитіла (mAb), що здатне впливати на SARS-CoV-2, вірус, який викликає хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Випробування, як очікується, триватимуть близько шести тижнів.

Компанія Tychan розробила засіб TY027 у партнерстві з кількома урядовими установами Сінгапуру, включаючи Мініоборони, Міністерство охорони здоров’я та Раду економічного розвитку.

Досі випробування засобу TY027, включаючи лабораторні та доклінічні дослідження, тривали лише чотири місяці, тоді як цей процес, зазвичай, займає 12-18 місяців.

Згідно з даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 500 341, з них 419 974 летальні, одужало 3 807 696 людей.