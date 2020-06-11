У Франції за добу виявили 545 випадків коронавірусу, 34 – летальні

У Франції за добу виявлено 545 нових випадків інфікування коронавірусом і зареєстровано 34 летальні випадки.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з цими даними, від початку пандемії у Франції зафіксовано 155 136 випадків інфікування коронавірусом, 71 832 пацієнти одужали, 29 319 людей померло від COVID-19.

Як повідомлялося, у Франції до 21 червня триває другий етап урядового плану виходу з карантину.

Скасовані обмеження на подорожі територією країни.

У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні відновлюється навчальний процес у більшості освітніх закладів, окрім університетів, які залишаються на дистанційній формі навчання.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.

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Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю понад 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid для відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

За даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 458 993, з них 419 020 летальних, одужало 3 778 224 людини.