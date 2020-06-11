Можливість зараження коронавірусом через кондиціонер поки не довели

Можливість зараження коронавірусом через кондиціонер поки не довели

Укрінформ
Наразі немає підстав вважати, що зараження новим коронавірусом через кондиціонер можливе.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Центру громадського здоров'я.

"Увімкнені побутові кондиціонери у літню пору, за умов їхнього правильного використання, не впливають на ризик передавання нової коронавірусної інфекції, оскільки вони не є системами вентиляції. Принцип їх роботи в тому, що кондиціонери забирають повітря з приміщення, охолоджують його та повертають назад у те ж приміщення", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦГЗ зазначили, що використання кондиціонерів часто викликає хибне відчуття свіжого чистого повітря у приміщення.

"Насправді ж у повітрі закритого приміщення поступово накопичується вуглекислий газ, хімічні та біологічні забруднювачі. Саме провітрювання приміщень є одним із основних заходів профілактики передачі респіраторних захворювань, зокрема COVID-19. Використовуючи кондиціонер, треба не забувати добре та часто провітрювати приміщення", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що кондиціонер не може стати джерелом розповсюдження збудника COVID-19, тому що вірусу для розмноження потрібен живий організм-хазяїн.

У той же час потрібно дотримуватися правил експлуатації побутових кондиціонерів, регулярно проводити їх технічне обслуговування, очищення та дезінфекцію.

Фото: topclimat.ru

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