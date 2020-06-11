На півночі Лівії виявили десятки масових поховань

Десятки масових безіменних поховань виявили в місті Тархуна, що в 90 км на південь від столиці країни — Триполі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ підтримуваного ООН уряду Лівії Фаті Башагха, повідомляє Xinhua.

“Ми виявили багато жахливих злочинів, вчинених бойовиками, які контролювали місто Тархуна. Наші служби зараз документують ці злочини”, - розповів Башагха.

До взяття Тархуна під контроль урядовими силами, місто служило основним військовим операційним центром базованого на сході війська.

“Ми знайшли контейнер, всередині якого були в’язні, які згоріли. Ми також виявили кілька масових поховань, в яких, відповідно, до попередньої інформації, десятки людей були закопані заживо”, - заявив міністр.

Він закликав притягти до відповідальності бойовиків, відповідальних за ці злочини, а також “політиків й військових лідерів, які надали бойовикам прикриття”.

Нагадаємо: базована на сході армія Халіфи Хафтара вже понад рік намагається повалити підтримуваний ООН уряд Лівії. Бої призвели до загибелі сотень цивільних й зробили вимушеними переселенцями понад 150 тисяч осіб.