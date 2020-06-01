У столиці Лівії від обстрілів загинули п'ять мирних мешканців

Щонайменше п’ять мирних жителів загинули внаслідок обстрілів у лівійській столиці Триполі, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє Daily Sabah із посиланням на місцевих медиків.

«Смертельні випадки зафіксовані у двох районах в центральній частині Триполі. Також під час обстрілів були поранені троє мирних жителів», - повідомив речник міської служби швидкої допомоги Осама Алі.

Тим часом, за даними військових, у неділю лівійські урядові сили завдали артилерійських ударів по позиціях сил бунтівного генерала Хафтара в міжнародному аеропорту на південь від столиці Лівії. У результаті знищені три бронемашини.

У визнаному міжнародною спільнотою уряді Лівії вкотре закликали бойовиків Хафтара скласти зброю, пообіцявши справедливий суд для всіх, хто здасться.

Як повідомлялося, у середині лютого Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про тривале припинення вогню в Лівії. Росія утрималася від голосування, висунувши низку заперечень до тексту документа. В ООН Лівію вважають «найбільшим у світі неконтрольованим складом боєприпасів».