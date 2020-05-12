Ескалація в Лівії: Євросоюз закликає сторони до перемир’я

Європейський Союз засуджує новий спалах насильства в Лівії та вимагає від усіх сторін негайно припинити вогонь.

Про це йдеться у Декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля щодо ситуації в Лівії, текст якої оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Європейський Союз, який є свідком продовження ескалації насильства в Лівії, поновлює свій заклик до перемир’я з наближенням Рамадану, як це вже зробила ООН за підтримки ЄС. Європейський Союз вимагає від усіх сторін діяти відповідально та негайно припинити бойові дії по усій Лівії, які найбільше і передусім уражають цивільне населення, включаючи мігрантів, піддаючи їх ще більшому ризику», - йдеться у заяві.

Євросоюз нагадує усім сторонам конфлікту про необхідність поважати міжнародні закони, включаючи міжнародне гуманітарне право, а також про відповідальність за їх порушення.

«Європейський Союз має намір продовжувати спостереження за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї в Лівію. Він нагадує, що операція EUNAVFOR Med Irini, рішення щодо якої було ухвалено Радою ЄС 31 березня, має на меті імплементацію ембарго ООН на постачання зброї відповідно до резолюцій РБ ООН шляхом використання морських, повітряних та супутникових спроможностей. Він підкреслює, що всі зусилля мають бути задіяні для повного та ефективного виконання цій резолюцій РБ ООН на сухопутних та повітряних кордонах Лівії», - йдеться у декларації високого представника ЄС.

Наголошується, що перемир’я має супроводжуватися негайним поновленням переговорів між сторонами за посередництва ООН, відповідно до резолюції РБ ООН 2510. Євросоюз висловив сподівання на якнайшвидше призначення спеціального представника Генерального секретаря ООН та голови допоміжної Місії ООН по Лівії замість Гассама Саламе, який полишив посаду 2 березня за станом здоров’я.

«Євросоюз підтверджує підтримку суверенітету, єдності та стабільності Лівії та відданість міжнародному праву», - йдеться у Декларації високого представника ЄС.

Як повідомлялося, 10 травня в результаті ракетних ударів по міжнародному аеропорту Тріполі загинуло шестеро цивільних і десятки людей були поранені.

Фото з сайту opinionua