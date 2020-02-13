Радбез ООН ухвалив резолюцію про припинення вогню в Лівії

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про «тривале припинення вогню» в Лівії. Росія утрималася від голосування після своїх заперечень до тексту документа.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Проєкт резолюції підготувала Британія. Документ підтримали інших 14 членів Ради Безпеки після тижнів дебатів.

У резолюції йдеться про «потребу в тривалому припиненні вогню у Лівії за першої нагоди без попередніх умов». Також у документі висловлюється «занепокоєння через зростання участі найманців» у конфлікті.

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Росія намагалася замінити слово «найманці» на «іноземні терористичні бійці».

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муаммара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків і насильства всередині країни.

Визнаний світовою спільнотою уряд у Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкурентна політична група на сході країни відмовилася його визнати.

Росія, на думку експертів ООН та дипломатів, надсилає найманців на підтримку генерала Халіфи Хафтара, лідера опозиційної до уряду Лівійської національної армії. Москва офіційно заперечує цю підтримку. Генерала також підтримують Об’єднані Арабські Емірати, Йордан та Єгипет.

У квітні сили Хафтара почали наступ на столицю Тріполі.

З 12 січня в Лівії оголошене перемир’я, яке спричинило затишшя в боях та авіаударах. Водночас ситуація залишається напруженою.