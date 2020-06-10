Від COVID-19 у країнах Балтії одужали понад 3,8 тисячі осіб

Кількість виявлених випадків коронавірусу у трьох балтійських країнах зросла до 4763.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із посиланням на профільні відомства балтійських республік.

Найбільшу в регіоні кількість інфікованих зафіксовано в Естонії - 1947 осіб. Згідно з даними Департаменту здоров'я, за останню добу виявлено 7 нових випадків COVID-19. Стаціонарного лікування потребують 14 пацієнтів. Одужали 1684 особи.

За інформацією Національного центру громадської охорони здоров'я Литви (NVSC), діагноз COVID-19 протягом понеділка підтвердився у 7 осіб, загальна кількість інфікованих у країні становить 1727. За добу померла 1 людина, загальна кількість померлих від коронавірусу сягнула 72. Одужали 1338 пацієнтів.

У Латвії, за даними Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за минулу добу виявлено один новий випадок COVID-19, загальна кількість інфікованих становить 1089. Госпіталізовані 12 осіб, п'ять пацієнтів - з тяжким перебігом захворювання. Одужали 794 особи.

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Із 9 червня у Латвії скасовано режим надзвичайної ситуації, при цьому деякі розширені повноваження в уряду залишаться.

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс висловив сподівання, що в п'ятницю під час зустрічі з прем'єром Польщі Матеушом Моравецьким, запланованої на польсько-литовському кордоні, буде досягнуто угоди про відкриття кордону з Польщею.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 222 643, з них 409 242 летальні, одужали 3 557 783 особи.