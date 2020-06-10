Польська поліція виявила рекордну партію кокаїну на $760 мільйонів

Польська поліція і Прикордонна служба виявили у портовому місті Гдиня рекордну для Польщу партію кокаїну – понад 3,2 тони, вартість якої у роздрібному продажі оцінюється в 3 мільярди злотих (понад $760 мільйонів).

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві повідомили у вівторок глава польського уряду Матеуш Моравецький і міністр внутрішніх справ та адміністрації РП Маріуш Камінський, інформує Policja.pl.

“Це історична подія, найбільший успіх в історії поліції у контексті виявлення такої кількості твердих наркотиків”,- заявив Камінський.

Як повідомляється, рекордна партія кокаїну у металевих бочках під виглядом м’якоті з ананасів була вислана з Еквадору до порту у Гамбурзі. Згодом, наземним шляхом вона потрапила до Гдині.

З виявленої партії кокаїну можна було б приготувати мільйон порцій наркотику, вартість якого у роздрібній торгівлі становила б понад 3 млрд злотих.

Прокуратура у Гданську ініціювала слідство у цій справі. В результаті, було затримано трьох чоловіків, яким висунуто звинувачення щодо участі в злочинному угрупованні. Їх тимчасово заарештовано. У поліції не виключають чергових затримань у цій справі.