СБУ накрила партію кокаїну на 200 мільйонів у порту "Південний"

Служба безпеки України вилучила у порту «Південний» на Одещині 53,4 кілограма кокаїну, який учасники українського наркоугруповання намагались ввезти з однієї з країн Південної Америки.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження співробітники Служби виявили першу партію важкого наркотику під час огляду в порту вантажного контейнера з бананами. 45 брикетів з високоякісним кокаїном були приховані серед легального вантажу", - йдеться у повідомленні.

Для підтвердження якості «товару» відправники маркували пакети своїм «фірмовим знаком» - зображенням «міньону», що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів. Для ускладнення виявлення наркотику сканером кожен брикет був обгорнутий у свинцеве пакування. Орієнтовна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку становить понад 200 мільйонів гривень, повідомили у спецслужбі.

СБУ вилучила у порту «Південний» на Одещині 53,4 кілограма кокаїну / Фото: СБУ

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків.

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Заходи із викриття оборудки проводились Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 спільно з Управлінням Служби безпеки України в Одеській області у взаємодії з Державною митною службою та Державною прикордонною службою України.