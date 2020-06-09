Венеційська комісія дасть оцінку "путінським" поправкам до конституції РФ

Комісія Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) дасть оцінку щодо відповідності міжнародному праву та зобов'язанням Російської Федерації перед РЄ пропонованих змін до конституції РФ стосовно виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Відповідне питання включене до порядку денного 123-ї пленарної сесії Комісії, яка проходитиме 18-19 червня за письмовою процедурою в умовах карантинних обмежень, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Венеційська комісія проведе оцінку на відповідність європейським і міжнародним стандартам демократії, верховенству права та зобов'язанням Росії перед Радою Європи закону РФ від 14 березня 2020 року «Про удосконалення врегулювання окремих питань організації і функціонування публічної влади».

Рада Європи спрямувала до Венеціанської комісії запит на опрацювання експертизи щодо цього проєкту конституційних змін 27 травня, реагуючи на звернення 128 російських юристів, політологів та правозахисників.

Зокрема, згідно з цими поправками пропонується відмовлятися від виконання рішень міжнародних судів, включаючи ЄСПЛ.

Всенародне голосування щодо запропонованих поправок до конституції пройде в РФ 1 липня 2020 року.

Водночас поправки передбачають «обнуління» президентських строків Путіна, який за нинішньою конституцією РФ не може висувати свою кандидатуру на президентських виборах після двох поспіль шестирічних періодів перебування на цьому посту.