У Туреччині продовжує знижуватися смертність від COVID-19

Медики Туреччини продовжують фіксувати зменшення смертності від коронавірусної інфекції: за минулу добу померли 19 пацієнтів, одужали - 3411.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.

«Ми продовжуємо фіксувати істотне зростання кількості пацієнтів, які одужали. Потреба в штучній підтримці дихання зменшилася. Дещо зросла кількість пацієнтів інтенсивної терапії», - повідомив очільник МОЗ.

За його словами, протягом доби у Туреччині проведено понад 39,6 тис. тестів на COVID-19, виявлено 989 випадків інфікування. Померли 19 пацієнтів, одужали - 3411. Зараз у реанімації перебувають 625 осіб - на 12 більше, ніж днем раніше.

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Від початку епідемії у країні здійснено майже 2,4 млн тестів, за результатами яких підтверджено більш як 171 тис. випадків інфікування коронавірусом. Загалом померли 4711 хворих, одужали - майже 141,4 тис.

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