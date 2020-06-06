До Туреччини після карантину прибули на лікування перші пацієнти з України

До Стамбула з України на лікування та обстеження прилетіли перші пацієнти, разом із супроводжуючими прибула 81 людина.

Про це у Twitter повідомив генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.

«Зустріли спецрейс SkyUp з Києва, яким до Стамбула на лікування та обстеження в місцевих клініках прибули 81 громадянин України - пацієнти та їхні супроводжуючі», - написав Гаман.

Він подякував авіакомпанії за рейс і безкоштовні квитки для пацієнтів.

Генконсул України в Стамбулі також зустрівся з віцегубернатором Стамбула Імаілом Шанли, офіс якого знаходиться в аеропорту «Стамбул».

«Обговорили ситуацію в Україні та Туреччині в умовах COVID-19, питання відновлення міжнародного авіасполучення. Подякував за сприяння у вирішенні низки питань в аеропорту Стамбула для повернення наших громадян в Україну», - повідомив дипломат.

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Як повідомлялося, Туреччина з 20 травня дозволила громадянам низки країн, серед яких Україна, приїздити на лікування за умови реєстрації у Міжнародній системі медичного обслуговування USHAŞ та дотримання всіх вимог в рамках протидії поширенню коронавірусу.

Фото: @CGUinIstanbul