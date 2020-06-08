Генсек НАТО розповів, як Альянс надалі вибудовуватиме відносини з РФ

НАТО зберігатиме двоєдиний підхід до відносин із Росією, який, з одного боку, передбачає надійне стримування й оборону, а з іншого – тримає відкритими канали для діалогу, оскільки Росія залишається сусідом Альянсу.

Таке переконання під час відеоконференції, присвяченої розвитку НАТО до 2030 року, висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ставлення НАТО до Росії ґрунтується на тому, що ми називаємо подвійним підходом. Ми бачили більш агресивну Росію, ми бачили, як вона використовувала військову силу проти своїх сусідів - в Грузії, в Україні. Вона широко інвестує у розвиток сучасних спроможностей, включаючи ядерні, які розгорнуті зараз, - це так звані ракети SSC-8, здатні досягати європейських міст, вони знижують поріг для потенційного використання ядерної зброї у збройному конфлікті. І це прямо підірвало договір ДРМСД, який забороняв всю подібну зброю середнього радіусу дії», - зауважив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО не стало давати дзеркальну відповідь на дії Росії, яка активно нарощує і розвиває власні ядерні арсенали й доктрини, але союзники по Альянсу зробили все, щоб гарантувати надійне стримування й оборону. «Саме це є найкращим шляхом упередити конфлікт – усунути будь-який простір для сумнівів або для недооцінки готовності НАТО захистити всіх союзників. Поки ми надаємо таку систему стримування, не буде конфліктів або атак. Це перша частина, яку ми називаємо «стримування й оборона», і ми продовжуватимемо такі дії», - сказав генсек НАТО.

Водночас, посилаючись на власний досвід роботи в уряді Норвегії, він висловив переконання, що з Росією можна домовлятися як з військових, так і з невійськових питань, таких як енергетика, кордони, довкілля тощо. Така співпраця, за його словами, може бути налагоджена, але не всупереч діяльності НАТО, а саме завдяки його зусиллям, які гарантують безпеку та створюють платформу для ймовірної співпраці з Росією.