ЄС не замінить НАТО, але вони можуть доповнювати один одного – Столтенберг
Таке переконання під час відеоконференції, присвяченої розвитку НАТО до 2030 року, висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я твердо вірю у співпрацю між Європейським Союзом і НАТО. Вітаю той факт, що ми змогли підняти співпрацю між НАТО і ЄС до безпрецедентного рівня, ми продовжуємо робити це. Ми вітаємо зусилля ЄС в обороні. Водночас очевидно, що ЄС не може замінити НАТО», - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що майже 60% людей на територіях країн НАТО проживають у державах, що не є членами Євросоюзу. При цьому 80% усіх оборонних витрат НАТО припадають на членів, які не входять до складу ЄС. При цьому Альянс зберігає здатність ефективно захищати 100% власної території та власних народів.
Фото: НАТО