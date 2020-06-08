ЄС не замінить НАТО, але вони можуть доповнювати один одного – Столтенберг

Співпраця між НАТО і ЄС нині досягла безпрецедентного рівня, але за будь-яких умов Євросоюз не зможе замінити собою НАТО. При цьому обидві організації можуть ефективно доповнювати одна одну.

Таке переконання під час відеоконференції, присвяченої розвитку НАТО до 2030 року, висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я твердо вірю у співпрацю між Європейським Союзом і НАТО. Вітаю той факт, що ми змогли підняти співпрацю між НАТО і ЄС до безпрецедентного рівня, ми продовжуємо робити це. Ми вітаємо зусилля ЄС в обороні. Водночас очевидно, що ЄС не може замінити НАТО», - сказав Столтенберг.

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Він нагадав, що майже 60% людей на територіях країн НАТО проживають у державах, що не є членами Євросоюзу. При цьому 80% усіх оборонних витрат НАТО припадають на членів, які не входять до складу ЄС. При цьому Альянс зберігає здатність ефективно захищати 100% власної території та власних народів.

Фото: НАТО