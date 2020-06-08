Берлін все ще не коментує нові санкції проти Nord Stream 2

Берлін все ще не коментує нові санкції проти Nord Stream 2

Укрінформ
У Берліні відмовляються коментувати можливість введення США нових санкцій проти проєкту Nord Stream 2, але кажуть, що перебувають з цього питання в контакті із зацікавленими сторонами.

Про це сказала на брифінгу 8 червня представник Міністерства економіки та енергетики ФРН Анна Софі Айхлер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, що ми пильно та постійно слідкуємо за ситуацією, але ми її не коментуємо…Водночас ми перебуваємо в постійному контакті з цього питання», - сказала речниця.

Вона не уточнила, з ким саме, але йдеться як про американських партнерів, так і німецьких підприємців, які можуть постраждати внаслідок санкцій. Представник Мінекономіки відкинула припущення, що уряд не робить кроків для захисту їх інтересів.

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Речник федерального уряду Штеффен Зайберт повторив зі свого боку, що ставлення офіційного Берліна до санкцій відомо, в тому числі, відомо воно й американським партнерам.

Як відомо, ФРН відкидає екстериторіальні санкції.

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