Берлін все ще не коментує нові санкції проти Nord Stream 2

У Берліні відмовляються коментувати можливість введення США нових санкцій проти проєкту Nord Stream 2, але кажуть, що перебувають з цього питання в контакті із зацікавленими сторонами.

Про це сказала на брифінгу 8 червня представник Міністерства економіки та енергетики ФРН Анна Софі Айхлер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, що ми пильно та постійно слідкуємо за ситуацією, але ми її не коментуємо…Водночас ми перебуваємо в постійному контакті з цього питання», - сказала речниця.

Вона не уточнила, з ким саме, але йдеться як про американських партнерів, так і німецьких підприємців, які можуть постраждати внаслідок санкцій. Представник Мінекономіки відкинула припущення, що уряд не робить кроків для захисту їх інтересів.

Речник федерального уряду Штеффен Зайберт повторив зі свого боку, що ставлення офіційного Берліна до санкцій відомо, в тому числі, відомо воно й американським партнерам.

Як відомо, ФРН відкидає екстериторіальні санкції.