Іспанія виплачуватиме нужденним громадянам до €1 тисячі на місяць

Влада Іспанії заявила про початок виплат грошей громадянам у межах програми забезпечення базового доходу - як очікується, їх обсяг становитиме 3,5 млрд євро на рік.

Про це повідомляє DW.

«В Іспанії близько 27 тисяч домогосподарств з 255 тисячами осіб уже 26 червня отримають перші виплати в межах прийнятої програми базового доходу, покликаної підтримати фінансово населення в умовах пандемії коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про це 7 червня повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Допомога становитиме від 462 до 1015 євро на місяць - залежно від розмірів домогосподарства. Подати заявку на отримання коштів зможуть особи віком від 23 до 65 років, які мінімум три роки ведуть самостійне господарство, щонайменше рік робили внески у фонд соціального страхування, і чий дохід у складі домогосподарства не перевищує 230 євро на місяць.

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Очікується, що загалом розмір урядових виплат становитиме 3,5 млрд євро на рік. Завдяки цьому кроку влада сподівається довести гарантований середній річний дохід кожного домогосподарства до 10 070 євро.

Як повідомлялося, уряд Іспанії змінив рішення про відкриття сухопутних кордонів із Португалією та Францією, раніше намічене на 22 червня, і заявив про відновлення руху з 1 липня.