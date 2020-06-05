Іспанія перенесла відкриття кордону з Францією і Португалією на 1 липня

Уряд Іспанії змінив рішення про відкриття сухопутних кордонів з Португалією і Францією 22 червня і заявив про відновлення руху з 1 липня.

Про це інформує El Pais.

"Іспанський уряд уточнив, що країна не відкриється для міжнародних відвідувачів до 1 липня, спростувавши сьогоднішню заяву міністра туризму Реєс Марото, що обмеження щодо перетину кордону з Португалією та Францією будуть скасовані 22 червня", - йдеться у повідомленні.

Так, через дві години після заяви Марото уряд опублікував пресреліз, в якому вказав, що "безпечний міжнародний рух відновиться з 1 липня", як раніше заявляв голова уряду Іспанії Педро Санчес.

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Як повідомлялося, у четвер, 4 червня, міністр з питань туризму Іспанії Рейєс Марото заявив, що «стосовно Франції та Португалії хочу підтвердити, що обмеження на перетин кордону (з цими країнами – ред.) будуть скасовані з 22 червня».

Станом на 4 червня загальна кількість випадків зараження коронавірусом в Іспанії з початку пандемії становить 233 836, включаючи 33 601 смерть та 160 938 одужань. Число ж активних наразі випадків хвороби - 39 297.