Кількість випадків коронавірусу у Франції перевищила 153,6 тисячі

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 153 тис. Вилікувалося від COVID-19 майже 71 тис. людей. За попередню добу виявлено 579 нових випадків інфікування.

Такі дані станом на 6 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 153 634 випадки інфікування коронавірусом; 70 806 пацієнтів одужали та виписані з лікарень; 29 142 людини померли від COVID-19; 1 059 важкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 309 осіб; виявлено 579 нових випадків інфікування коронавірусом; сталося 35 летальних випадків.

У Франції до 21 червня триває другий етап урядового плану поступового виходу з карантину.

Скасовані обмеження подорожувати територією країни.

У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні відновили навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання).

У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за винятком кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid відстежування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.

Вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Станом на ранок 7 червня, кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 6 982 965, померло 402 273, одужало 3 413 444.

Фото: АА