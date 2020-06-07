Кількість випадків коронавірусу у Франції перевищила 153,6 тисячі
Такі дані станом на 6 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
З початку пандемії у Франції зафіксовано 153 634 випадки інфікування коронавірусом; 70 806 пацієнтів одужали та виписані з лікарень; 29 142 людини померли від COVID-19; 1 059 важкохворих залишаються в реанімації.
За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 309 осіб; виявлено 579 нових випадків інфікування коронавірусом; сталося 35 летальних випадків.
У Франції до 21 червня триває другий етап урядового плану поступового виходу з карантину.
Скасовані обмеження подорожувати територією країни.
У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.
У країні відновили навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання).
У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за винятком кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.
Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.
Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.
Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.
Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.
У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid відстежування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.
Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.
Вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.
Станом на ранок 7 червня, кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 6 982 965, померло 402 273, одужало 3 413 444.
Фото: АА