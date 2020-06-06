G20 виділить понад $21 мільярд на боротьбу з пандемією

Група країн Великої двадцятки (G20) зобов'язалася виділити понад 21 мільярд доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Кошти будуть спрямовані на підтримку фінансування галузі охорони здоров'я у глобальному масштабі, повідомляє The Business Times.

"На сьогоднішній день члени G20 та запрошені країни зобов'язалися виділити більше 21 мільярда доларів США на підтримку фінансування глобальної системи охорони здоров'я", - йдеться у заяві групи.

Як зазначається, група G20 координує глобальні зусилля у боротьбі з пандемією COVID-19.

Згідно з планом, кошти будуть направлені на діагностику вакцини, терапію, а також на здійснення досліджень.

Як повідомлялося, станом на ранок суботи, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків коронавірусу. З початку пандемії вилікувались 3 351 249 осіб, померли – 398 244.