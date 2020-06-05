У Мексиці третій день - рекордне збільшення випадків COVID-19

У Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу.

Про це заявляють представники охорони здоров'я Мексики, повідомляє CNN.

«Представники охорони здоров'я Мексики заявили у четвер, що вони підтвердили рекордні 4 442 нових випадки (зараження коронавірусом – ред.), що призвело до загальної кількості хворих у країні 105 680», - йдеться у повідомленні.

Це найбільший щоденний приріст нових випадків коронавірусу.

У Мексиці також зафіксовано 816 нових смертей, загальна кількість яких склала 12 555.

За даними сайту Worldometer, одужали від хвороби – 75 448 осіб.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Мексики Уго Лопес-Гателль заявив, що різке зростання кількості загиблих пояснюється результатом застосування нового підходу до визначення того, скільки саме смертей в країні були спричинені коронавірусом.

Станом на ранок 5 червня у світі загалом підтверджено понад 6,7 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 393 тисячі летальних, а одужали від цього захворювання більш ніж 3,2 мільйона людей.