У Мексиці за добу від COVID-19 померли понад 1000 осіб - найбільше від початку епідемії

У Мексиці зафіксували рекордну кількість летальних випадків за добу внаслідок пандемії коронавірусу - 1 092.

Про це пише The Guardian.

"Мексиканське Міністерство охорони здоров’я повідомило про 1 092 летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби в середу - це вдвічі більше за попередній найвищий добовий показник, зафіксований в країні", - йдеться у повідомленні.

Кількість нових підтверджених випадків захворювання також демонструє рекордне зростання - протягом доби у Мексиці зафіксували трохи менше 4 000 випадків коронавірусу.

Заступник міністра охорони здоров’я Мексики Уго Лопес-Гателль пояснює різке зростання кількості загиблих результатом застосування нового підходу до визначення того, скільки саме смертей в країні були спричинені коронавірусом.

"Протягом останніх 20 або 25 днів у нас були різні випадки (смертей від Covid-19 - ред.), які повільно передавались до реєстру з різних причин", - сказав чиновник.

У країні, що є другою за величиною економікою в Латинській Америці, наразі налічується 101 288 підтверджених випадків COVID-19 та 11 729 офіційно зафіксованих летальних випадків унаслідок пандемії.

Як відомо, станом на 4 червня загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 6,5 мільйона, а кількість смертей, пов’язаних з цієї хворобою, перевищила 388 тисяч.