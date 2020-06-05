У Іспанії з вівторка відкриються музеї та галереї: вхід безкоштовний

Іспанський уряд вирішив з наступного вівторка відновити роботу державних музеїв та картинних галерей.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву міністерства культури та спорту Іспанії.

“Музеї та галереї під управлінням міністерства відкриються для відвідувачів 9 червня, що стане ще одним знаком досягнутого Іспанією прогресу у подоланні коронавірусу”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що до кінця липня вхід до державних музеїв та галерей буде безкоштовним.

”У міністерстві пояснили, що всі тимчасові виставки, які були змушені закритися через запроваджений в Іспанії карантин, будуть подовжені”, - стверджує Xinhua.

Читайте також: Іспанія перенесла відкриття кордону з Францією і Португалією на 1 липня

Музеї також запровадять спеціальні маршрути пересування відвідувачів, що дозволять дотримуватися принципів соціального дистанціонування.

Додамо, що станом на вечір четверга на території Іспанії було виявлено понад 240 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала понад 27 тисяч життів.