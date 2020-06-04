Швеція відкриє кордони для сезонних працівників вже з 8 червня

Уряд Швеції дозволив в'їзд сезонним працівникам на територію країни з 8 червня.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

"Відповідно до сьогоднішнього рішення уряду, сезонні працівники сільськогосподарської, лісової та садівницької галузей додаються до переліку груп, на які не поширюється заборона на в'їзд", - зазначається у повідомленні

Крім того, шведський уряд зробить виняток для осіб з посвідкою на проживання в країні, які через заборону в'їзду не могли бачитися з родичами, котрі проживають у країні.

Поправки до рішення про тимчасову заборону в'їзду наберуть чинності з 8 червня.

Нагадаємо: Швеція була однією з небагатьох країн, яка не запровадила жорсткий карантин під час епідемії коронавірусу. Національна стратегія полягала у формуванні колективного імунітету, поки не з'явиться необхідна вакцина.

Загалом у Швеції від коронавірусу померло понад 4 тисячі людей. Щоденний приріст хворих становить близько 50 осіб.