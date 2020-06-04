Головний епідеміолог Швеції вважає, що країна вибрала правильну стратегію боротьби COVID-19

Про це повідомляє The Local із посиланням на виступ Тегнелла.

«В новинах стало відомо, що я і ми в Агентстві громадської охорони здоров'я вважаємо, що використана нами стратегія була неправильною і повинна бути радикально змінена. Це зовсім не так. Ми як і раніше вважаємо, що стратегія добра, але завжди є можливість поліпшення, ви завжди можете зробити це краще. Особисто я думаю, що було б досить дивно, якби хтось відповів інакше на таке питання. Завжди можна зробити щось краще», - наголосив головний епідеміолог Швеції.

Тегнелл наголосив, що Агентство громадської охорони здоров'я Швеції, яке він очолює та яке відповідальне за протидію пандемії, «усе ще впевнене у своїй стратегії, але постійно отримує нову інформацію про вірус і оцінює використовувані методи».

Раніше Тегнелл в інтерв’ю для Sveriges Radio заявив, що якби Швеція «знову зіткнулася з тією ж хворобою, точно знаючи те, що ми знаємо про неї сьогодні, я думаю, ми б зупинились на чомусь середньому між тим, що зробила Швеція, і тим, що зробила решта світу». А також додав, що пандемія «забрала занадто багато життів».

Швеція була однією з небагатьох країн, яка не запровадила жорсткий карантин під час епідемії коронавірусу. Національна стратегія полягала у формуванні колективного імунітету, поки не з'явиться необхідна вакцина.

Загалом у Швеції від коронавірусу померло понад 4 тисячі людей. Щоденний приріст хворих становить близько 50 людей.

Фото: Anders Wiklund/TT