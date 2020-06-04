У США відпустили Богдана Вечірка, який в'їхав на бензовозі у натовп протестувальників

Американця українського походження Богдана Вечірка, який був водієм вантажівки, що в'їхала в натовп протестувальників поблизу Міннеаполіса, відпустили з-під арешту, не висунувши обвинувачень, однак розслідування триває.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Богдана Вечірка звільнили з ув'язнення у вівторок, не висунувши обвинувачень. Втім, за даними правоохоронців, розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

У штаті Міннесота підозрюваних можуть утримувати без офіційно висунутих обвинувачень упродовж 36 годин. У випадку Вечірка цей термін сплив.

35-річного американця українського походження заарештували за підозрою у скоєнні нападу і утримували у в'язниці графства Геннепін.

У неділю ввечері Вечірко, перебуваючи за кермом порожнього бензовоза, на великій швидкості в'їхав у натовп протестувальників, що рухалися у бік швидкісної автостради I-35W. Місцеві ЗМІ в Міннесоті повідомляють, що він заздалегідь сигналив протестувальникам, втім не зменшував швидкість. Протестувальники встигли втекти, і під час події ніхто з них не постраждав. Коли водій зупинився, його вантажівку оточили протестувальники.

На фотографіях з місця події помітно, що Вечірка побили. На його обличчі й тілі видно синці та сліди крові. Офіційно не підтверджено, хто це зробив. Перед ув'язненням правоохоронці відвезли водія до лікарні, у Вечірка діагностували поранення, які не загрожують його життю.

Як зазначає видання, прокурори можуть звинуватити Вечірка пізніше, якщо знайдуть докази його винуватості.

"Слідчі зараз у процесі збирання додаткової інформації і відповідей, які допоможуть ухвалити рішення щодо обвинувачення", - повідомили в офісі прокурора графства Геннепін.

Уповноважений Департаменту громадської безпеки Джон Гаррінгтон заявив, що на початку розслідування дії Вечірка виглядали як навмисні, але може виявитися, що це трапилося не навмисно, додав Гаррінгтон.

Вечірко співпрацює з компанією із перевезення вантажів Ken Advantage.

Як зазначається, в українській громаді штату Міннесота описують Вечірка як "українця, мирного християнина, хорошого сім'янина, чесну і порядну людину". В українській громаді розповіли, що Вечірко виховувався в родині євангельських християн.

За словами джерел в українській громаді, сім'я Вечірка емігрувала до США, коли Богданові було 5 років, у статусі релігійних біженців. Його родина - з Червонограда, Львівської області.

Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають вже тиждень, загинули щонайменше 13 людей.

Комендантську годину ввели мінімум в 40 містах, а для боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

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Протести спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, після чого Флойд незабаром помер.