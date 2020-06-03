У ході протестів в США загинули щонайменше 13 осіб

У США в ході протестів і заворушень, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських, загинули щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє ABC News.

«Щонайменше 13 людей були вбиті під час протестів у містах США за останній тиждень - багато з них афроамериканці», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, у вівторок ввечері тисячі протестувальників залишилися на вулицях Нью-Йорка, порушивши комендантську годину.

За словами комісара поліції Нью-Йорка Дермота Ши, більш як 700 осіб були заарештовані в ніч з понеділка на вівторок.

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Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові заворушення. Комендантську годину ввели мінімум у 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда, яка трапилася в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з копів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, після чого Флойд незабаром помер.

Фото: Getty Images