Українську журналістку побили на акції протесту в США

Українську журналістку побили на акції протесту в США

Відео
Укрінформ
Журналістка "Голосу Америки" Христина Шевченко зазнала нападу під час зйомок акції протесту в американському місті Санта-Моніка.

Як повідомила Шевченко у Facebook, напад стався, коли вона знімала сюжет для програми Chastime.

"В очах потемніло від удару кулаком в тім'я. Я знепритомніла на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса і мені вдалося встати на одну ногу", - розповіла журналістка.

За її словами, нападник - афроамериканець - хотів забрати камеру. Поліції при цьому не було.

Медики діагностували у Шевченко перелом двох пальців на нозі та легку травму голови. 

Журналістка додала, що встигла зафільмувати нападника.

Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові заворушення. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Читайте також: Протести в США: що змінилося з часів вбивства Мартіна Лютера Кінга

Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда, яка сталася в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з копів притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло, унаслідок чого Флойд невдовзі помер.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-