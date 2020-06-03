Українську журналістку побили на акції протесту в США

Журналістка "Голосу Америки" Христина Шевченко зазнала нападу під час зйомок акції протесту в американському місті Санта-Моніка.

Як повідомила Шевченко у Facebook, напад стався, коли вона знімала сюжет для програми Chastime.

"В очах потемніло від удару кулаком в тім'я. Я знепритомніла на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса і мені вдалося встати на одну ногу", - розповіла журналістка.

За її словами, нападник - афроамериканець - хотів забрати камеру. Поліції при цьому не було.

Медики діагностували у Шевченко перелом двох пальців на нозі та легку травму голови.

Журналістка додала, що встигла зафільмувати нападника.