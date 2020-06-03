Українську журналістку побили на акції протесту в США
Як повідомила Шевченко у Facebook, напад стався, коли вона знімала сюжет для програми Chastime.
"В очах потемніло від удару кулаком в тім'я. Я знепритомніла на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса і мені вдалося встати на одну ногу", - розповіла журналістка.
За її словами, нападник - афроамериканець - хотів забрати камеру. Поліції при цьому не було.
Медики діагностували у Шевченко перелом двох пальців на нозі та легку травму голови.
Журналістка додала, що встигла зафільмувати нападника.
Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові заворушення. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.
Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда, яка сталася в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з копів притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло, унаслідок чого Флойд невдовзі помер.