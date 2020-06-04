Штати розширили свої санкції проти Куби

Штати розширили свої санкції проти Куби

Укрінформ
Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти семи об'єктів на Кубі, які контролюються військовими та забезпечують валютні надходження режиму Кастро від міжнародного туризму.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій Державним департаментом США в середу.

"Серед семи суб'єктів – одна підконтрольна військовим фінансова установа, три готелі, які перебувають у власності військового відомства, два воєнних центри підводного плавання, а також один морський парк для туристів, що також належить військовим", - зауважили в американському зовнішньополітичному відомстві.

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Основна частина туристичної галузі Куби належить і управляється кубинськими військовими, наголошується в заяві.

Запровадження санкцій проти цих установ на Кубі "допоможе реагувати на спроби режиму контролювати надходження валюти, яка належить кубинському населенню". Народ повинен мати свободу вирішувати, що робити власними грошима, підкреслили в Держдепі.

"Ми закликаємо всіх, хто відвідуватиме острів, бути відповідальними й уникати сплати додаткових коштів репресивному й жорстокому режиму Кастро. Водночас, ми закликаємо відвідувачів Куби підтримувати кубинських власників малого бізнесу, які намагаються досягти успіху попри жорсткі обмеження, накладеними на них режимом", - зауважили в американському відомстві.

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Сполучені Штати стоять поруч із кубинським народом, наголосили в Держдепартаменті США.

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