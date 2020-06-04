Штати розширили свої санкції проти Куби

Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти семи об'єктів на Кубі, які контролюються військовими та забезпечують валютні надходження режиму Кастро від міжнародного туризму.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій Державним департаментом США в середу.

"Серед семи суб'єктів – одна підконтрольна військовим фінансова установа, три готелі, які перебувають у власності військового відомства, два воєнних центри підводного плавання, а також один морський парк для туристів, що також належить військовим", - зауважили в американському зовнішньополітичному відомстві.

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Основна частина туристичної галузі Куби належить і управляється кубинськими військовими, наголошується в заяві.

Запровадження санкцій проти цих установ на Кубі "допоможе реагувати на спроби режиму контролювати надходження валюти, яка належить кубинському населенню". Народ повинен мати свободу вирішувати, що робити власними грошима, підкреслили в Держдепі.

"Ми закликаємо всіх, хто відвідуватиме острів, бути відповідальними й уникати сплати додаткових коштів репресивному й жорстокому режиму Кастро. Водночас, ми закликаємо відвідувачів Куби підтримувати кубинських власників малого бізнесу, які намагаються досягти успіху попри жорсткі обмеження, накладеними на них режимом", - зауважили в американському відомстві.

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Сполучені Штати стоять поруч із кубинським народом, наголосили в Держдепартаменті США.