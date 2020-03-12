На Кубі підтвердили перші випадки коронавірусу
Про це повідомляє Miami Herald.
«Офіційні кубинські медіа у середу вночі поінформували, що троє італійських туристів стали першими зараженими коронавірусом на території цієї острівної держави», - йдеться у повідомленні.
У міністерстві охорони здоров’я Куби зазначили, що ці туристи прибули до країни 9 березня та зупинилися в готелі міста Трінідад на схід від столиці Гавани. Ще один, четвертий італійський турист, який був з ними, отримав негативний результат тесту на коронавірус.
Наразі всі заражені перебувають в ізоляції в інституті тропічної медицини в Гавані.
Досі країни Карибського басейну та Центральної Америки майже не були зачеплені вірусом, за винятком Мексики та Панами.
Загалом станом на четвер загальна кількість інфікованих у світі склала 126 258, число померлих – 4 638, одужали від хвороби наразі 68 284 осіб.
Фото: АА