На Кубі підтвердили перші випадки коронавірусу

Куба офіційно повідомила про виявлення перших трьох випадків зараження COVID-19 на своїй території.

Про це повідомляє Miami Herald.

«Офіційні кубинські медіа у середу вночі поінформували, що троє італійських туристів стали першими зараженими коронавірусом на території цієї острівної держави», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві охорони здоров’я Куби зазначили, що ці туристи прибули до країни 9 березня та зупинилися в готелі міста Трінідад на схід від столиці Гавани. Ще один, четвертий італійський турист, який був з ними, отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Наразі всі заражені перебувають в ізоляції в інституті тропічної медицини в Гавані.

Читайте також: У Китаї за добу нарахували всього 15 нових випадків зараження коронавірусом

Досі країни Карибського басейну та Центральної Америки майже не були зачеплені вірусом, за винятком Мексики та Панами.

Загалом станом на четвер загальна кількість інфікованих у світі склала 126 258, число померлих – 4 638, одужали від хвороби наразі 68 284 осіб.

Фото: АА