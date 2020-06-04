У нацбанку Канади вважають, що світовій економіці вдалося вийти на шлях відновлення

Світовій економіці вдалося пройти найскладніший етап через глобальну пандемію COVID-19 і вийти на шлях відновлення.

Про це йдеться у поширеному Банком Канади пресрелізі.

“Вхідні дані свідчать про серйозний вплив пандемії COVID-19 на глобальну економіку. Складається враження, що цей вплив уже досяг піку, хоча непевність стосовно того, як відбуватиметься відновлення, залишається значною”, - заявили у Банку.

Наголошується, що “вагомі кроки у розвинутих економіках допомогли замінити втрачений дохід та пом’якшити наслідки економічного сповільнення”.

“Фінансові показники покращилися, а ціни на сировину після різкого падіння на початку року зростають протягом останніх тижнів. Оскільки заходи зі стримування (поширення COVID-19 - ред.) у різних державах пом’якшуватимуться в різний час, глобальне відновлення, вірогідно, буде затяжним та непевним”, - пояснюється у документі.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 553 665 випадки коронавірусу, з них 384 079 летальних, одужали 3 144 657 людини.

Фото: wikipedia.org