Канада готується до масової вакцинації - вже закупила 37 мільйонів шприців

Канада вже закупила 37 млн шприців, щоб мати змогу провести швидку вакцинацію населення від коронавірусу.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповіла міністр держслужби та закупівель Канади Аніта Ананд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно завбачливого планування, то в той час, як дослідники по всьому світу активно працюють над розробкою вакцини, наш уряд вже веде підготовку. Рада оголосити, що ми уклали контракт із Becton Dickinson Canada на поставку 37 млн шприців”, - сказала Ананд.

Вона додала, що Канада працює й над закупівлею інших товарів, необхідних для проведення масового вакцинування. “Ми хочемо бути впевнені, що після розробки дієвої вакцини Канада буде готова до її застосування”, - наголосила міністр.

За даними Статистичного бюро Канади, населення країни в першому кварталі цього року становило 37 894 799 осіб.

Станом на ранок середи на території Канади зареєстровано більше 92 тис випадків інфікування COVID-19, померло 7414 людей.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 501 192 випадки коронавірусу, з них 384 079 летальних, одужали 3 096 033 людини.