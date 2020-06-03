Трамп досі довіряє міністру оборони – Білий дім
Про це заявила в четвер під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Кейлі Макенані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Що стосується того, чи довіряє президент (главі Пентагону, - ред.), я би сказала, якщо він втратить довіру до міністра Еспера, я впевнена, ви дізнаєтесь про це першими", - заявила речниця Білого дому.
Після повторних запитань журналістів, чи не змінився рівень довіри з боку президента до глави Пентагону, Макенані відповіла: "Наразі міністр Еспер залишається міністром Еспером. І якщо президент втратить довіру, ми всі дізнаємось про це в майбутньому".
Як повідомляв Укрінформ, у середу міністр оборони США Марк Еспер виступив із заявою, що він не підтримує застосування регулярних збройних сил для припинення масштабних акцій протесту в країні, які спалахнули після смерті в Міннесоті афроамериканця.
Раніше в понеділок президент Трамп заявив про готовність залучити військові підрозділи для угамування протестів.
Він апелював до Закону США щодо протидії повстанням від 1807 року, який уповноважує главу держави застосовувати війська у виключних обставинах, таких як громадська непокора, повстання та заколот у Сполучених Штатах.
Фото: AP/Carolyn Kaster