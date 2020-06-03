Трамп досі довіряє міністру оборони – Білий дім

Трамп досі довіряє міністру оборони – Білий дім

Укрінформ
Після виступу глави Пентагону Марка Еспера проти ініціативи президента США застосувати війська для вгамування протестів по всій країні, Дональд Трамп продовжує довіряти своєму міністру оборони.

Про це заявила в четвер під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Кейлі Макенані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується того, чи довіряє президент (главі Пентагону, - ред.), я би сказала, якщо він втратить довіру до міністра Еспера, я впевнена, ви дізнаєтесь про це першими", - заявила речниця Білого дому.

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Після повторних запитань журналістів, чи не змінився рівень довіри з боку президента до глави Пентагону, Макенані відповіла: "Наразі міністр Еспер залишається міністром Еспером. І якщо президент втратить довіру, ми всі дізнаємось про це в майбутньому".

Як повідомляв Укрінформ, у середу міністр оборони США Марк Еспер виступив із заявою, що він не підтримує застосування регулярних збройних сил для припинення масштабних акцій протесту в країні, які спалахнули після смерті в Міннесоті афроамериканця.

Раніше в понеділок президент Трамп заявив про готовність залучити військові підрозділи для угамування протестів.

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Він апелював до Закону США щодо протидії повстанням від 1807 року, який уповноважує главу держави застосовувати війська у виключних обставинах, таких як громадська непокора, повстання та заколот у Сполучених Штатах.

 Фото: AP/Carolyn Kaster

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