Трамп досі довіряє міністру оборони – Білий дім

Після виступу глави Пентагону Марка Еспера проти ініціативи президента США застосувати війська для вгамування протестів по всій країні, Дональд Трамп продовжує довіряти своєму міністру оборони.

Про це заявила в четвер під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Кейлі Макенані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується того, чи довіряє президент (главі Пентагону, - ред.), я би сказала, якщо він втратить довіру до міністра Еспера, я впевнена, ви дізнаєтесь про це першими", - заявила речниця Білого дому.

Після повторних запитань журналістів, чи не змінився рівень довіри з боку президента до глави Пентагону, Макенані відповіла: "Наразі міністр Еспер залишається міністром Еспером. І якщо президент втратить довіру, ми всі дізнаємось про це в майбутньому".

Як повідомляв Укрінформ, у середу міністр оборони США Марк Еспер виступив із заявою, що він не підтримує застосування регулярних збройних сил для припинення масштабних акцій протесту в країні, які спалахнули після смерті в Міннесоті афроамериканця.

Раніше в понеділок президент Трамп заявив про готовність залучити військові підрозділи для угамування протестів.

Він апелював до Закону США щодо протидії повстанням від 1807 року, який уповноважує главу держави застосовувати війська у виключних обставинах, таких як громадська непокора, повстання та заколот у Сполучених Штатах.

Фото: AP/Carolyn Kaster