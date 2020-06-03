Трамп заперечив, що ховався в бункері під час демонстрацій

Президент США Дональд Трамп заявив, що не переховувався в бункері під час початку акцій протесту під Білим домом минулої п'ятниці, а спускався туди для "інспекції" приміщень.

Про це він сказав у середу під час радіо-інтерв'ю, повідомляє The Hill.

"Це були фальшиві повідомлення. Я спускався туди протягом дня і перебував там упродовж дуже невеликого, короткого проміжку часу, і це здебільшого стосувалося інспекції (приміщень бункеру – ред.)", - сказав Трамп.

Водночас він уточнив, що "ці проблеми", тобто акції протесту під Білим домом, почалися вночі, а він перебував у бункері вдень.

Крім того, господар Білого дому заявив, що Секретна служба не бачила потреби переміщати його в підземний бункер під час вечірніх протестів.

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"Секретна служба виконує неймовірну роботу щодо забезпечення контролю (над безпекою – ред.) в Білому домі", - підкреслив Трамп.

Раніше американські видання The New York Times і AP повідомили з посиланням на джерела, що президент у п'ятницю був переміщений до підземного бункера, відомого як президентський оперативний центр. Це приміщення зазвичай стає в нагоді для захисту президентів, коли будівля Білого дому перебуває під загрозою. Наприклад, у 2001 році бункер був використаний для захисту віцепрезидента Діка Чейні, а згодом і президента Джорджа Буша, під час терористичних атак 11 вересня на США.

Фото: The White House